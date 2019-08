Tonel Pop: Subalternii procurorului #rezist, în ancheta din Caracal. Acte procedurale cel puțin ciudate, am rămas perplex "Prima etapa a fost dezastruoasa, cu chistoace, cu o droaie de veniti si neaveniti care au deteriorat probele, unii poate chiar le-au ascuns, altii chiar le-au multiplicat. Dupa acest dezastru, a mai venit o faza a dezastrului: s-au inchis portile si s-a spus: "Noi stam si vedem, peste o saptamana doua, mai revenim pe aici". Apoi, din nou probele au fost deteriorate. Au intrat dupa animale, cu masini. Dar nu vorbesc despre anchetatori. Acestia nu au mai intrat pentru ca au zis ca il plimba pe Dinca pe la Bucuresti. Aceasta chestiune a fost ca o castana fierbinte. Aceasta trimitere a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

