Tommy Hilfiger a lansat magazin de incaltaminte si accesorii in Bucuresti Mall

Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin Tommy Hilfiger Accessories din Romania s-a deschis in Bucuresti Mall-Vitan, la parter. In noua locatie sunt disponibile atat colectii de accesorii dedicate femeilor, cat si pentru barbati - incaltaminte, genti si portofele, ceasuri, ochelari de soare, fulare, caciuli, manusi, si bijuterii.…

- Tommy Hilfiger Accessories a ajuns in Romania. Unde a deschis primul magazin Primul magazin Tommy Hilfiger Accessories din Romania s-a deschis in București Mall-Vitan, anunța compania. În noua locație sunt disponibile atât colecții de accesorii dedicate femeilor, cât și…

- Corpul Alanei Cutland a fost gasit, dupa mai bine de o saptamana de cautari, studenta s-a aruncat dintr-un avion in Madagascar pe 25 iulie. Descoperirea aparține unui trib local, care a luat pas la pas zona de savana.

- Beth Hart a revenit pentru a treia oara in Romania, la cel mai important festival de blues din tara noastra, in urma cu doua saptamani. Desi se afla in turneul „Fire On The Floor”, a cantat pe Valea Lotrului, la Brezoi - Valcea, piese de pe noul album pe care l-a lansat chiar a doua zi dupa participarea…

- Hitul ''Bohemian Rhapsody'', al celor de la Queen, continua sa doboare recorduri, la 44 ani de la lansare, clipul piesei devenind cel mai vechi videoclip care a ajuns la un miliard de vizualizari pe YouTube, informeaza miercuri BBC. El este primul videoclip muzical lansat in anii '70, sau…

- Beyonce (37 de ani) a prezentat in premiera videoclipul piesei „Spirit“, inclusa pe coloana sonora a filmului live-action „The Lion King/Regele leu“, in care cantareata americana isi imprumuta vocea pentru personajul Nala. Vedeta a facut dezvaluiri emotionante despre pelicula ce va avea premiera in…

- Desi 7.200 de gospodarii ar putea primi gratuit panouri fotovoltaice, doar cateva zeci de familii s-au aratat interesate, scrie stirileprotv.ro. In aceste conditii, Administratia Fondului de Mediu a prelungit cu inca 3 luni perioada de depunere a dosarelor, poate, poate, se schimba ceva. Citeste…

- In aceasta dimineața s-a lansat procedura de licitație pentru proiectarea și execuția lucrarilor de modernizare in cadrul proiectului „Reabilitare, extindere și dotare U.P.U. – Imbunatațirea calitații și a eficienței ingrijirii spitalicești de urgența și construirea unui heliport", unul din cele șase…