- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa urgenteze trimiterea spre dezbatere a proiectului PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in 2015 si adoptat de Senat in 2016

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Romania TV.Potrivit proiectului publicat pe…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- In sistemul public din Romania sunt prea mulți angajați. Constatarea ii aparține ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Intr-o emisiune televizata, acesta a mai spus ca s-a ajuns in situația ca mai mulți sa controleze decat sa lucreze.Traian Basescu continua ofensiva la adresa lui Dragnea:…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea articolului 9 din Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, anunta Agerpres. Actul normativ a fost adoptat anterior de Senat.

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (L547/2017), adoptata de catre Senatul Romaniei, in sedinta din data de 20 decembrie 2017, avand in vedere urmatoarele considerente: Situația de fapt…

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Consiliul Investitorilor Straini avertizeaza miercuri, intr-un comunicat, ca exceptarea majoritatii companiilor de stat de la prevederile Ordonantei 109 privind guvernanta corporativa - masura adoptata tot miercuri de Parlament - „duce la slabirea statului de drept” si „afecteaza domnia legii”.…

- „Este o pata de rusine pentru noi ca in Parlamentul Romaniei sa fie scoase butoanele microfonului de la pupitru si cred ca este in interesul nostru al tuturor sa ne respectam blazonul si sa nu ajungem de rusinea lumii in Parlamentul Romaniei, in Camera Deputatilor sunt scoase butoanele de la microfon.…

- Deputatul PNL Florin Roman a atras atentia marti ca butoanele microfonului de la tribuna Camerei Deputatilor au fost inlaturate, sustinand ca este 'o pata de rusine' pentru Parlament. 'Este o pata de rusine pentru noi ca in Parlamentul Romaniei sa fie scoase butoanele microfonului de la pupitru…

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Naționale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB și pentru anul 2018. Pâna la urma, în felul acesta, România…

- "Sunt neplacut surprins ca domnul ministru a decis sa nu vina azi in fata comisiilor reunite. Este prima data in istorie cand la sedinta de buget ministrul alege un alt program. Eu vreau sa le multumesc secretarilor de stat care sunt aici prezenti, dar, pana la urma, este vorba si de respect. Este…

- Pentru soferii care circula fara rovinieta, fapta se va prescrie in patru luni, nu in sase, cum este acum, iar amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce ar putea primi, marti, vot final, la Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat luni seara, la Romania TV, ca modificarea Legii de funcționare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputaților, "șterge cu buretele" incompatibilitațile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor și parlamentarilor și "prabușește…

- Partidul Național Liberal susține proiectul de Lege pentru transferul terenului necesar in vederea construirii noului Spital Clinic de Urgența din Brașov. Parlamentarul PNL, Gabriel Andronache, s-a luptat pentru acest proiect de lege in Senat pentru a fi aprobat in Comisia pentru amenajarea teritoriului.…

- ”Mi-e greu sa judec un coleg, dar cred ca ce s-a intamplat la Camera Deputatilor nu face cinste parlamentarilor USR pentru modul cum s-au comportat. Totusi, un parlamentar trebuie sa aiba decenta, ca e trimis in Parlament pentru a respecta procedurile democratice parlamentare...”, a declarat Niculae…

- "Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfactie. Probabil ca electoratul care a trimis-o in Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, sa ia 150 de milioane de lei pe luna, diurne, cazare, transport si asa mai departe, sume forfetare, ca sa ma injure pe mine. Am lasat-o, a facut-o…

- 'Fac un apel catre domnii Dragnea si Tariceanu inca de pe acum, de dimineata, inainte de a incepe sedintele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justitiei. Declaratiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistratilor sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- ♦ Parlamentarii discuta astazi, in comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, proiectul de lege privind split TVA. Daca deputatii nu modifica sau nu abroga la timp ordonanta privind split TVA - care este deja in vigoare si poate produce efecte incepand de anul viitor - toate firmele vor fi obligate…

- In continuare, ea va urma procedura parlamentara si va intra in dezbatere la Camera Deputatilor. „Majoritatea PSD-ALDE din Camera Deputatilor ar trebui sa se aplece cu atentie asupra considerentelor avute in vedere in initierea si promovarea acestui proiect de lege”spune deputatul Glad Varga.…

- Comisia pentru legile justiției a finalizat modificarile la statutul magistraților, urmand ca votul final sa aiba loc saptamana viitoare, in plen. Proiectul va merge apoi la Senat, Camera decizionala. In timpul dezbaterilor au avut loc discutii aprinse intre parlamentarii PSD, ALDE si UDMR dar și reprezentanții…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…

- Membrii Comisiei de buget-finante a Camerei au modificat, marti, propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split, majorand de zece ori plafoanele datoriilor la plata TVA incepand de la care contribuabilii vor intra in sistemul de plata al TVA defalcat, dupa care au amanat raportul.…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Organizatia “Salvati Copiii” critica mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile. Potrivit organziației, legea va cauza un regres instituțional. Organizatia “Salvati Copiii” critica mai multe prevederi ale legii privind ONG-urile, adoptata tacit de Senat, afirmand ca la 27 de ani de la ratificarea…

- Am incercat sa inteleg care sint motivele pentru care conducerea coalitiei de guvernare le arata pisica primarilor din Romania prin proiectul de lege depus de ALDE in Parlament, privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Am dedus urmatoarele: 1)baietii acestia au devenit greu de controlat…

- PNL si USR solicita retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea Romaniei din UE, afirmand ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura. ” ”Va indemnam…

- Camera Deputaților a adoptat, în cadrul ședinței de plen de marți, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)".Proiectul de lege a fost…

- Presedintele Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, a declarat, miercuri, ca digitalizarea in procesul de productie trebuie sa tina cont nu doar de imbunatatirea performantelor unei intreprinderi, dar si de securizarea cat mai multor locuri de munca. "Astazi, iata, patronatele…

- Camera Deputatilor a adoptat marti legea privind instituirea “Zilei Minoritatilor Nationale din Romania” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Initiativa a trecut de camera decizionala cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie de Senat si urmeaza sa fie trimisa…