Stiri pe aceeasi tema

- Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro si Erdon.ro, le pregateste bihorenilor un nou eveniment de anvergura. Este vorba de „OradeaExpo – Targ de Rezidentiale, Constructii, Instalatii si Decoratiuni”, care va avea loc in 8 si 9 iunie 2019 la Era Park.…

- Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie in construcții, la 3000 de lei, cu o mie mai mult decat in celelalte domenii, scumpește lucrarile, potrivit știrileProTV. Firmele susțin ca sunt nevoite sa ceara mai mult, ca sa-și poata acoperi costurile. ...

- Socialiștii europeni se reunesc, la Sibiu, sa discute despre alegerile europarlamentare și despre viitorul Uniunii Europene, insa niciun membru PSD nu a fost invitat, scrie Realitatea TV. Socialiștii europeni se reunesc și, joi, la Sibiu, in cadrul unui eveniment fara caracter public, dar la care vor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, cu ocazia Zilei Europei, un mesaj in care spune ca 9 Mai are o insemnatate aparte pentru romani, si pe care il incheie cu sintagma "Ne vedem la Iasi", aluzie la mitingul PSD care se va defasura, in acelasi timp cu Summit-ul informal al sefilor de stat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a postat joi un mesaj pe Facebook prin care celebreaza 9 mai ca ziua independenței de stat a Romaniei, dar și ca ziua Europei. Dragnea și-a incheiat mesajul cu indemnul ”Ne vedem la Iași!”, avand in vedere ca PSD organizeaza azi, chiar in ziua summit-ului european de la Sibiu,…

- MTS a taiat finanțarea FRT, dar un director și un consilier din minister s-au afișat joi seara, la dineul oficial al intalnirii Franța - Romania, din semifinalele Fed Cup. La prima vedere, prezența la masa oficialilor partidei a directorului Daniel Jianu și a consilierului Andrei Nourescu (acesta din…

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, firmele din județ au exportat in anul 2018, marfuri in valoare de 3,518 miliarde de euro, in creștere cu 8,5%, comparativ cu anul 2017, și au importat produse de 3,176 miliarde de euro, in creștere cu 5,5%, comparativ cu anul precedent. Astfel,…

- Kuka sau Michelin va spun ceva? Probabil ca multora dintre bihoreni, nu prea multe. Criza pe piața forței de munca este atat de mare incat companiile iși cauta specialiști la distanțe de zeci sau chiar sute de kilometri, incercand sa-i relocheze. La Targul de Cariere, care s-a desfașurat…