Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca va avea discuții privind comerțul cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Vom discuta despre multe lucruri…

- Judecatorii Curtii Constitutionale din Republica Moldova au demisionat miercuri in corpore, incetarea mandatelor si vacantarea functiilor fiind anuntate autoritatilor competente care vor trebui sa desemneze noii judecatori, potrivit Deschide.md, preluat de Mediafax.Potrivit unui comunicat de presa emis…

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- Relațiile dintre Rusia și Statele Unite devin „din ce in ce mai rele”, in contextul in care Statele Unite au impus numeroase sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat președintele rus Vladimir Putin in cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Mir TV, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Ideea privind posibilitatea unei intalniri intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna aceasta este incerta si nu au existat discutii bilaterale despre detaliile unei astfel de intrevederi pentru moment, a declarat marti…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters. Inalti oficiali si lideri politici…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Statele Unite au condamnat dur decizia președintelui rus Vladimir Putin de a simplifica procedura de acordare a cetațeniei ruse locuitorilor din regiunile separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, relateaza Mediafax citand Reuters.