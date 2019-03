Theresa May ar putea cere parlamentului britanic al patrulea vot pentru Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra sa voteze a patra oara asupra acordului de retragere din Uniunea Europeana, potrivit unor informatii preluate de AFP de la BBC. Parlamentarii urmeaza sa dezbata luni diferite scenarii pentru Brexit, dupa ce miercurea trecuta…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxelles par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP.Premierul…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat ca May are nevoie de mai mult timp pentru…

- Premierul britanic Theresa May revine luni in fata parlamentului de la Londra cu un ''Plan B'' privind Brexit-ul, dupa ce legislativul a respins saptamana trecuta cu un vot covarsitor acordul pe care guvernul de la Londra l-a convenit cu Bruxellesul, relateaza agentia Reuters intr-o prezentare a…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…