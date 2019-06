Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune aduse de Nicolae Robu pentru elevii care invața la Colegiul Național Banațean. Astazi a inceput demolarea unei cladiri aflata in paragina, care ar urma sa fie transformata in sala de sport. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul Nicolae Robu. „Sala de sport pentru Colegiul Banațean,…

- Oamenii de incredere ai liderului PNL Timiș, Nicolae Robu, au ieșit la atac, pe Facebook impotriva lui Claudiu Martin Chira, prim-vicepresedinte al organizației PNL Timișoara, care, ieri, a cerut demisia conducerii filialei județene dupa rezultatele dezastruoase de la europarlamentare. Cei mai aprigi…

- Alianța USR+Plus a ieșit marele caștigator al alegerilor de duminica, in Timiș și Timișoara. Pana ieri, micuța formațiune politica a reușit sa obțina aproape zece procente in fața PNL pe județ și un scor aproape dublu fața de PNL in Timișoara. Cerneala inca nu s-a uscat pe procesele verbale…

- Elevii supraponderali sunt discriminați in școli, iar parlamentarii PSD vor sa rezolve aceasta problema prin renunțarea la clasicele note de la ora de sport! Acestea vor fi inlocuite cu calificativele „foarte bine”, „bine”, „suficient” și...

- Nicolae Robu s-a laudat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca Timișoara va fi un model de oraș curat, in perioada urmatoare. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, noul operator de salubrizare stradala, Brantner, a inceput activitatea, deocamdata doar in zona centrala a orașului. „Timișoara…

- Un stalp de iluminat de pe o strada din Timisoara, care sustinea si mai multe cabluri aeriene, s-a rupt si s-a inclinat, miercuri, dupa ce un camion a agatat cablurile, relateaza News.ro. Strada a fost imediat inchisa pentru remedierea pagubelor, iar primarul Nicolae Robu a transmis un mesaj pe Facebook…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a confirmat, astazi, ca dupa ce a scris pe Facebook despre mirosurile din oraș, a facut și o sesizare la Garda de Mediu ” in scris, exact ce am scris pe Facebook. Am mai sesizat și alta data pentru ca trebuie sa pun presiune. Nu mi se pare in regula ceea […] Articolul…