Teodorovici la prezidențiale. ”Un lider trebuie să fie convins că orice bătălie începe o şi câştigă” "Am spus-o foarte clar la intalnirea politica de la Neptun ca imi arat disponibilitatea de a participa la o competitie de acest tip daca partidul la nivel politic, la nivelul sau in cel mai inalt for, va decide acest lucru. A doua chestiune, de sanse. Eu cred ca un lider trebuie sa fie convins ca orice batalie o incepe o si castiga. Este obligatoriu ca sa demonstrezi celor care ar trebui sa fie langa tine ca sunt sanse de castig. Daca pleci cu o abordare pesimista, negativista sau ca nu sunt sanse sa castigi cred ca nu aceea este logica. Deci nu imi este teama de aceasta competitie si nici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

