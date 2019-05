Teodorovici anunță sfârșitul petrecerii: fără bani în plus pentru salarii la rectificarea bugetară / DOCUMENT Ministerul Finanțelor a trimis o adresa in care afirma despre repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare, ca sumele propuse pentru trimestrul IV 2019 nu acopera plata integrala a salariilor și ca obligația ordonatorilor de credite este sa „dispuna masurile necesare” in vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget, potrivit documentului publicat pe Facebook de un deputat liberal. Marea majoritate a ordonatorilor de credite au transmis Ministerului Finanțelor ca nu au gasit masuri de reducere a cheltuielilor (precum reducerea numarului angajaților sau reducerea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a inceput sa perpetueze o stare de fapt in sensul ca amana cateva zile publicarea execuției bugetare. Daca in primele luni de guvernare PSD-ALDE, regula era clara: in fiecare zi de 25 a lunii, cand toata lumea platește taxele, contribuțiile și impozitele catre bugetele de stat…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține ca marea epurare a funcționarilor din ministere incepe in doua saptamani și ca restructurarea se face fara plați compensatorii, iar pentru ramanerea in funcție este nevoie de recomandarea unei organizații PSD . „Daca ești bugetar, afla cați mai ramaneți la locul de…

- Explozie a salariilor din Ministerul Finantelor. Costul ar putea fi restrangerea personalului O OUG care mareste brusc si exclusiv salariile din Ministerul Finantelor si din cel al Muncii, cu nu mai putin de 25%, a trecut de plenul Parlamentului si a plecat la presedintie pentru promulgare. Pe site-ul…

- Datoria statului a crescut, in 2018, cu 29 de miliarde de lei, ajungand la 330,14 miliarde de lei in luna decembrie. Asta inseamna o datorie de aproape 5 ori mai mare decat in urma cu 10 ani, scrie Profit.ro. Doar in ultimii doi ani, datorita statului a crescut cu 44,5 miliarde de lei, conform…

- ONG-urile, fundatiile, asociatiile, entitatile de cult care doresc sa primeasca in continuare finantare - donatii si sponsorizari - de la cetateni, companii private sau de la stat trebuie ca, pana la 1 aprilie, sa se inregistreze intr-un registru nou infiintat la nivelul ANAF. Masura este insa una…

- ONG-urile, fundatiile, asociatiile, entitatile de cult care doresc sa primeasca in continuare finantare - donatii si sponsorizari - de la cetateni, companii private sau de la stat trebuie ca, pana la 1 aprilie, sa se inregistreze intr-un registru nou infiintat la nivelul ANAF. Masura este…

- Președintele executiv Asociației Romane a Bancilor a declarat, dupa negocierile cu Ministerul Finanțelor privind modificarea OUG 114, ca bancherii vor face o analiza a proiectului de OUG in cursul acestei zile, iar ulterior propunerile lor vor fi transmise Ministerului Finanțelor, urmand a avea loc…

- Mai multe persoane s-au strans, vineri, la ora 15.00, in fata Ministerului Finantelor, pentru a se alatura protestului #sieu, fata de lipsa autostrazilor. Oamenii stransi la minister si-au exprimat nemulțumirile legate de Ordinul ANAF pentru inființarea Registrului prin care ONG-urile primesc deduceri…