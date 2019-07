Stiri pe aceeasi tema

- Soția barbatului care a fost omorat in parcul din Faget, de catre Ionel Boldea, a murit, astazi, la Spitalul Județean din Timișoara, dupa ce a stat in coma mai multe zile. Femeia se afla, miercuri dimineața, impreuna cu soțul sau in parcul din Faget, cand cei doi au fost atacați și batuți…

- Clipe de groaza, in aceasta dupa amiaza, pentru locuitorii din cartierul Dacia din Timișoara. Doi oameni ai strazii s-au luat la cearta dupa ce aui consumat alcool. Unul dintre ei, in varsta de 55 ani, a scos cuțitul și l-a injunghiat pe adversar in umar și in abdomen. Locatarii din zona au sunat la…

- Potrivit reprezentanților Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, toata intamplarea s-a petrecut miercurea trecuta, intr-un apartament din Timișoara. ”In fapt, s-a reținut ca, in data de 12.06.2019, in jurul orei 00.30, in timp ce se afla intr-un imobil din Municipiul Timișoara, pe fondul…

- Un barbat in varsta de 29 de ani și stalcit propria mama in bataie. Femeia in varsta de 43 de ani a fost și incuiata in casa de agresor, care nu i-a dat voie sa plece. Barbatul, beat fiind, a lovit-o cu bestialitate cu pumnii și cu picioarele pe femeie. Aceasta a fost batuta pe 9 iunie, dar abia pe…

- Incidentul s-a petrecut in 20 februarie, pe o strada din localitatea timișeana Iecea Mare. Agresorul a aruncat spre victima cu o bara metalica și a lovit-o in cap. „In seara zilei de 20.02.2019, in jurul orelor 20.20, pe o strada din localitatea Iecea Mare, jud. Timiș, inculpatul D.G.…

- Un barbat din Petroșani și-a batut iubita, o femeie in varsta de 51 de ani, iar aceasta a chemat poliția pentru a-l potoli pe agresor. Oamenii legii ajunși la fața locului au decis sa-i impuna acestuia sa nu se mai apropie de victima. Acesta a primit interdicția de a se mai apropia la mai puțin de 50…

- Individul de 34 de ani a fost prins de polițiștii timișoreni la ore bune dupa ce a comis crima. Era in Gara de Nord de unde voia sa ia trenul spre Iași, in momentul in care a fost prins de oamenii legii. Dupa cateva ore de audieri, procurorii de la Parchetul de pe Langa Tribunalul Timiș au…