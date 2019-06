Tensiuni între Liban şi SUA. Palestinienii nu vor primi statut de imigranţi Ginerele lui Trump, Jared Kushner, urmeaza sa prezinte detaliile la o conferinta programata marti si miercuri in Bahrein. O mare parte din lumea araba a respins insa proiectul SUA, iar Liban se crede ca unul din obiectivele Washingtonului este stabilirea permanenta in tara a refugiatilor palestinieni. Partidele libaneze au respins de multa vreme ideea acceptarii palestinienilor ca imigranti. 'Cei care cred ca fluturand miliarde de dolari pot pacali Libanul, care suporta povara unei crize economice sufocante, sa cedeze sau sa isi negocieze principiile fac o greseala', a afirmat Berri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

