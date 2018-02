Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, de la Cluj, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, scor 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv astazi printr-o victorie ...

- România a învins Canada, duminica, în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a întrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, în Sala

- România și-a ridicat scorul general la 3-0 și va juca în barajul pentru accederea în Grupa Mondiala. "Am avut mari emoții. Ma bucur ca am câștigat ambele meciuri. Fanii sunt extraordinari. Vreau sa va felicit pentru aceasta atmosfera. Conteaza foarte mult",…

- Romania a invins Canada in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0. Echipa noastra va juca in barajul pentru accederea in Grupa Mondiala.

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut o pe Katherine Sebov cu 6 2, 6 4 si a ridicat scorul general la 3 0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).

- Katherine Sebov a inlocuit-o pe Carol Zhao in meciul cu Irina Camelia Begu, care va avea loc duminica, de la ora 12,00, in cadrul intalnirii Romania - Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit paginii de Facebook a echipei Romaniei. Zhao a fost invinsa…

- Irina Camelia Begu (37 WTA) si Katherine Sebov (319 WTA) deschid a doua zi a confruntarii dintre Romania si Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Dupa prima zi a intrecerilor, echipa tricolora conduce cu 2-0 si mai are nevoie de o singura victorie pentru a-si asigura prezenta in barajul…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II. Primele puncte ale tricolorelor in acest duel au fost facute de Sorana Cirstea, care a castigat cu scorul de 6-2, 6-2 in fata jucatoarei…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7(4),6-2 pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei...

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- Fed Cup Cluj | Romania - Canada 2-0: Irina Begu a caștigat meciul cu Bianca Andreescu Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul…

- Romania conduce cu 2 0 in disputa contra Canadei, primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca.Sorana Cirstea si Irina Begu au castigat primele doua meciuri. Duminica se vor disputa ultimele doua meciuri de simplu si partida de dublu.Sorana Cirstea a castigat lejer primul meci al zilei…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).Sorana…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu s-a impus in fata jucatoarei de

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7(4),6-2 pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu, atac DEVASTATOR…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (4), 6-2 in fata jucatoarei de origine romana Bianca Andreescu (173 WTA).…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei…

- Romania intalneste Canada in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca. Sorana Cirstea a castigat primul meci al zilei cu Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, in mai putin de o ora. Dupa aceasta partida urmeaza intalnirea dintre Irina Begu si Bianca Andreescu. A

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, numarul 38 mondial, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-2 pe Carol Zhao (138 WTA), iar echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 1-0 dupa primul meci al intalnirii care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13:00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- FED CUP 2018 LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA - CANADA: Sorana Cirstea-Carol Zhao LIVE STREAMING DIGI SPORT. Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- ucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj in acest weekend, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei. ''Sunt extrem de incantata sa fiu aici la…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului…

- Romania - Canada la FED Cup | România întâlnește Canada în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, în zilele de 10 si 11 februarie, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

- Simona Halep a venit la Cluj-Napoca, marti seara, dar va sta numai în tribuna la meciul din Fed Cup contra Canadei. ”Îmi pare foarte rau ca nu pot sa joc, dar sunt prezenta pentru ca îmi doream foarte mult sa fiu la echipa, îmi doream…

- BREAKING NEWS Simona Halep a ajuns la Cluj! Sunt speranțe sa joace contra Canadei Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj. Numarul 2 mondial a declarat dupa ce a aterizat pe aeroportul clujean ca incearca un tratament revolutionar ca sa joace contra Canadei. Chiar daca Ana Bogdan a fost…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…

- Sorana Cirstea a ”explodat”: ”Romania nu in Simona Halep”. Sportiva din Targoviște are și alte nemulțumiri: ”Pe noi nu ne-a ajutat nimeni”. Sorana Cirstea (27 de ani) e deranjata ca toata lumea plange absența Simonei Halep din echipa Romaniei care va infrunta Canada la sfarșitul saptamanii. „Romania…

- Ana Bogdan, 86 WTA, a confirmat convocarea in lotul de Fed Cup. "Pot confirma ca am fost convocata si maine (marti - n. red.) voi pleca spre Cluj. Momentan nu pot da mai multe detalii", a declarat Ana Bogdan. Ana Bogdan are un inceput de an de-a dreptul spectaculos, cu victorii in fata…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, va fi inlocuita cu Ana Bogdan (86 WTA) in echipa nationala a Romaniei pentru meciul impotriva Canadei, programat in acest week-end la Cluj-Napoca, au declarat pentru Agerpres surse din cadrul Federatiei Romane ...

- Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Raluca Olaru, in echipa Romaniei pentru meciul de Fed Cup cu Canada Federația Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de Fed Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de…

- Florin Segarceanu, noul capitan nejucator al echipei de Fed Cup, a dat detalii despre starea de sanatate a Simonei Halep. Simona Halep se relaxeaza dupa Australian Open 2018. "Ma refac alaturi de noul meu prieten" FOTO "Simona Halep este in perioada de recuperare. Are probleme la glezna.…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA), nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, au anuntat canadienii, pe site-ul federatiei. Capitanul nejucator Sylvain Bruneau le-a convocat…

- Simona Halep revine la Cluj. Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Federația Româna de Tenis anunta ca Simona Halep va veni la Cluj-Napoca, pentru meciul din Fed Cup. Meciul România - Canada va avea loc în zilele de 10 și 11 februarie 2018, fiind primul tur al Grupei Mondiale II. Florin Segarceanu,…

- Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, la meciurile cu Canada, conform anunțului facut de Federația Romana de Tenis. Astfel, noul capitan-nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, le-a convocat pe: Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Begu (37 WTA) și Raluca…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul-nejucator…

- Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei României, le-a mai convocat pe Sorana Cîrstea (36 WTA), pe Irina-Camelia Begu (37 WTA) si pe Raluca Olaru (45 WTA la dublu) pentru partida care va avea loc în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, în zilele de 10…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Federatia Romana de Tenis anunta nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania, din acest moment, pentru echipa de FED Cup care va juca la Cluj Napoca, cu Canada, in zilele de 10 si 11 februarie 2018, meci din primul tur al Grupei Mondiale II. Astfel, Florin Segarceanu, capitanul nejucator…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- Simona Halep a marturisit, sambata, dupa finala pierduta la Australian Open, ca nu este sigura daca va juca in meciul Romania – Canada, programat in februarie, in Fed Cup, conform Mediafax. „Trebuie sa vad ce imi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, in primul rand. Fed Cup-ul este…

- ROMANIA CANADA FED CUP. Florin Segarceanu, noul capitan-nejucator al Romaniei, dupa suspendarea lui Ilie Nastase, le-a chemat pe Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea și Raluca Olaru, scrie site-ul treizecizero.ro. ROMANIA CANADA FED CUP. Mihaela Buzarnescu, vizata și ea inițial pentru…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Canada, contand pentru primul tur al Grupei Mondiale II a FED CUP by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro . Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) și 75 lei (inel 3). Pe o comanda pot fi achiziționate…

- Echipa României de tenis feminin se va întoarce la Cluj-Napoca pentru a juca meciul împotriva Canadei, din cadrul competiției Fed Cup.Astfel, Halep & Co le vor întâli pe canadience în perioada 10-11 februarie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Sala…