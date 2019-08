Stiri pe aceeasi tema

- New York, 21 aug /Agerpres/ - Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang a fost invinsa de cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Aleksandra Krunic (Serbia), cu 0-6, 6-1, 11-9, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Bronx…

- Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Margarita Gasparian s-a calificat luni in sferturile probei de dublu din cadrul turneului de tenis Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de doalri, dupa o victorie cu 6-1, 7-5 contra taiwanezelor Su-Wei Hsieh/Yu-Chieh Hsieh. Niculescu…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-1, 6-3 in fata cuplului…

- Perechea alcatuita din jucatoarea româna de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, marti, în optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa 6-1, 3-6, 12-10 cu perechea Sofia…

- Jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si croatul Franko Skugor au fost invinsi de cuplul Jelena Ostapenko (Letonia)/Robert Lindstedt (Suedia) cu 6-7 (6-8), 6-3, 7-5, joi seara, in sferturile de finala ale probei de dublu mixt din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului.…

- Perechea formata din Bruno Soares (Brazilia)/Nicole Melichar (SUA), principala favorita, a fost eliminata joi in sferturile probei de dublu mixt la turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, inclinandu-se in doua seturi, 6-4, 6-3, in fata cuplului olandezo-chinez Matwe Middelkoop/Zhaoxuan…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Irina Begu s-au calificat joi in turul al doilea al probei de dublu feminin din cadrul turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-2, cuplul Daria Kasatkina