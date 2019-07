Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ribakina, locul 106 WTA, din Kazahstan, s-a calificat in finala turneului BRD Bucharest Open, cu premii de 250.000 de dolari.Ribakina a trecut in semifinale de italianca Martina Di Giuseppe, locul 211 WTA, scor 6-3, 6-2, dupa 61 de minute de joc. Citește și: Mega surpriza pentru…

- Patricia Țig a ajuns in finala de la BRD Bucharest Open trecand de Laura Siegemund, iar la finalul meciului a izbucnit in lacrimi. Sportiva care a devenit mama la inceputul acestui an a explicat la conferința de presa de dupa meci ce a intamplat pe teren și de ce a fost atat de emoționala. "Nu a fost…

- Jucatoarea romana Irina Camelia Begu (112 WTA) a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala la BRD Bucharest Open dupa ce a fost invinsa de Laura Siegemund (Germania), scor 7-5, 6-2. Begu, care a avut nevoie de ingrijiri medicale la un deget in finalul primului set, a fost nevoita sa se recunoasca…

- Jucatoarea romana Jaqueline Cristian (numarul 210 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, fiind invinsa de Elena Ribakina din Kazahstan cu scorul de 6-1, 6-0. Jaqueline Cristian, care in turul 1 reusise prima surpriza…

- Jucatoarea romana Patricia Tig a invins-o, marti, pe unguroaica Anna Bondar (193 WTA) cu scorul de 6-2, 6-1 si s-a calificat in optimile de finala ale BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala. Pentru Patricia Tig turneul de la…

- Jucatoarea Jaqueline Cristian, numarul 210 WTA, a provocat, marti, prima surpriza la BRD Bucharest Open, invingand-o pe a cincea favorita, Sorana Cirstea, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-2, in duelul romancelor din primul tur al turneului de tenis de la Bucuresti, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca Simona Halep va prezenta publicului din România trofeul cucerit sâmbata la Wimbledon, în cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Naționala, miercuri, 17 iulie, începând cu ora 19:00. „I-am…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, locul 9 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut in optimi de kazaha Iulia Putinteva, cu 4-6, 6-1, 6-2. Barty, 23 de ani, cap de…