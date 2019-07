Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din aceasta dimineata a creat pagube materiale in Bistrita-Nasaud. Mai multe localitați din județ s-au aflat sub cod portocaliu de vijelii, potrivit unei avertizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In municipiul Bistrita, mai multi copaci au fost rupti. Un copac a cazut…

- O locuința din cmuna Balanești a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. O persoana a suferit un atac de panica, in momentul in care s-a trezit inconjurata de flacari. Salvatorii au reușit sa lichideze incendiul dupa o lupta crancena cu flacarile. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit…

- Doua bombe aruncator de 35 de kilograme, mai multe proiectile, grenade si cartuse din Primul Razboi Mondial au fost descoperite cu ajutorul detectoarelor de metale, la Racoasa, a informat, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Echipa pirotehnica din cadrul Detasamentului…

- Un modul familial a ars complet, joi seara, in localitatea Garoafa, intr-un incendiu provocat de copii care s-au jucat cu focul in apropierea locuintei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit,…

- Un barbat a ramas incarcerat, joi dupa amiaza, pe drumul european E85, la Golesti, in urma coliziunii dintre un autoturism de teren si un autobuz, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit apelului la 112, printre calatorii din autobuz nu ar fi victime.…

- Patru gospodarii si mai multe gradini din comuna Urechesti au fost inundate in urma unei ploi torentiale care a cazut in zona vineri dupa-amiaza, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit agerpres.ro.CITESTE SI: Dovedit științific: Planta-minune pentru creier.…

- O fanarie de 300 de metri patrati si 10 tone de furaje au ars marti seara la Andreiasu de Jos, ca urmare a unui trasnet care a cazut direct pe anexa gospodareasca, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Vrancea, citat de Agerpres.roPompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri…