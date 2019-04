Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Romania si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face apel la liberali, intr-o scrisoare deschisa transmisa duminica, sa il convinga pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze revocarea din functie a procurorului general Augustin

