Tăriceanu: Am avut şansa să semnez legea care a readus 10 Mai…

Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca este bucuros ca in calitate de presedinte al Senatului, in urma cu cativa ani, a avut sansa sa isi puna semnatura pe legea care „a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul, in randul marilor sarbatori ale acestui neam”.