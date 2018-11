Stiri pe aceeasi tema

- Crama Macin a lansat editia limitata de vin – Mostenirea Pastrand filonul traditiei romanesti, cele 1918 sticle in editie limitata reprezinta un hommage adus celebrarii Centenarului. Vinul Mostenirea este un un cupaj de Feteasca Neagra si Babeasca Neagra. O Feteasca Neagra in proportie de 80%, vinificata…

- Marele actor Florin Zamfirescu isi dezvaluie povestea de viata, in exclusivitate, la Happy Channel. Editia de astazi a emisiunii “CulTOUR” le aduce telespectatorilor detalii necunoscute despre indragitul actor, dar si imagini din casa acestuia.

- Sub razele unui soare darnic, centrul municipiului Radauți a gazduit, ieri dupa-amiaza, Targul de toamna pentru copii, o acțiune care a atras cateva sute de localnici, copii, parinți și radauțeni de toate varstele. Mai precis, in vecinatatea fantanii arteziene din centrul localitații au fost ...

- Cu ocazia deschiderii Anului Sportiv Scolar 2018, Consiliul Judetean Vrancea organizeaza duminica, 30 septembrie 2018, prima editie a ”Concursului de inot pentru amatori”, la Bazinul de Inot Didactic din Focsani.

- Peste 2.000 de copii si tineri sunt implicati in programul Științescu Timișoara. Aici sunt dezvoltate proiecte care fac știința atractiva pentru copii și tineri. In aceasta toamna continua proiectele in orașul de pe Bega. The post Experimente de toamna la Științescu, in Timișoara appeared first on deBanat.ro…

- Ediția a XXVII-a a Targului „Apulum Agraria”, cel mai important eveniment de promovare a agriculturii județului Alba se organizeaza și in acest an, in spațiul expozițional din zona Bazinului Olimpic și are ca scop promovarea agriculturii, respectiv a fermierilor – membri ai asociatiilor profesionale…

- Ediția a 2018-2019 a Ligii a III-a a inceput in weekendul care a trecut fara Foresta, sucevenii fiind informați cu doar o zi inainte de meci ca echipa pe care trebuiau sa o intalneasca in prima etapa, Gauss Bacau, a decis sa se retraga din campionat. Federația a incercat inițial sa ofere locul ...

- Pentru prima data in istoria Festivalului Cerbul de Aur, pentru realizarea trofeelor, s-a folosit un model digital volumetric 3D. Editia de anul acesta, care se va desfasura, in perioada 29 august-2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov, va reuni 18 de concurenti din 15 tari. „Este o lucrare de…