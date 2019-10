Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a promis luni sa majoreze pensiile si salariul minim, el prezentandu-si programul in perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie, transmite AFP, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Informații importante despre Ion Iliescu! In ce stadiu se afla…

- ''In decembrie, actualizam pensiile pentru 2020, indexandu-le cu indicele real de crestere a preturilor de consum'', a anuntat Sanchez in fata delegatilor Partidului Socialist. Pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflatiei incepand din 2014, o decizie luata de guvernul conservator in timpul crizei,…

- Alegerile vor fi organizate pentru a patra oara in patru ani. Castigator al ultimului scrutin din 28 aprilie, insa fara majoritate absoluta, Pedro Sanchez nu a reusit sa obtina suficient sprijin, in special din partea stangii radicale Podemos, pentru a fi readus la putere de catre deputati. 'Suntem…

- Dupa un nou eșec al socialistului Pedro Sanchez de a constitui o majoritate in parlament, necesara formarii unui guvern, un al patrulea scrutin legislativ in ultimii patru ani urmeaza sa aiba loc in Spania. Nu este insa exclusa o surpriza, transmit corespondenții presei straine din Madrid. Runda de…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot,…

- Sanchez, care este premier in exercitiu dupa alegerile din aprilie, avea nevoie de o majoritate absoluta de 176 de locuri din cele 350 ale parlamentului, dar nu a reusit sa le obtina. Premierul socialist nu a obtinut decat 124 de voturi pentru a fi reconfirmat din primul tur. Inainte de…

- Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus…