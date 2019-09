Stiri pe aceeasi tema

- In anul 1942, Renia Spiegel a fost impușcata mortal de catre naziști, din acel moment jurnalul sau a fost ținut intr-o banca din New York. Au trecut 70 de ani, iar familia fetei a hotarat sa faca public caietul plin cu detalii dureroase.

- Liviu Dragnea s-a adaptat noului regim inchis pe care l-a primit la condamnarea de 3 ani și 6 luni de inchisoare și face tot posibilul sa aiba un comportament exemplar. Cum se desfașoara cu adevarat viața dupa gratii a fostului politician și ce cum s-a adaptat acesta in ”jungla” din pușcarie, citiți…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Dobrosloveni, rapita, sechestrata, batuta, violata, ucisa și incinerata de monstrul din Caracal, a reușit sa sune la 112 sa ceara sa fie salvata de pe unul dintre telefoanele criminalului. Primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a…

- Ziua Internaționala a Tineretului (ZIT), eveniment dedicat exclusiv tinerilor, va avea loc in acest an la data de 10 august in satul Costești, din raionul Ialoveni, localitate, care, de altfel, deține titulul de Capitala a Tineretului in 2019. Am reușit sa aflam detalii din culisele evenimentului chiar…

- Dorinta de razbunare. Acesta ar putea fi motivul pentru care a fost ucisa femeia de 32 de ani din Capitala, cadavrul careia a fost gasit ieri, intr-un microbuz. Ipoteza a fost exprimata de criminalista Olga Cataranga, in cadrul emisiunii "Tema Zilei", de la Canal 2.

- Maria Ilioiu a facut senzatie la o piscina de lux din Capitala. Ispita si iubitul ei au dat din casa detalii picante despre relatia lor. Si ce credeti? Asta nu e tot. Maria Ilioiu spune ca are un destin asemanator cu cel al Oanei Zavoranu.

- Maria Ilioiu a facut senzatie la o piscina de lux din Capitala. Ispita si iubitul ei au dat din casa detalii picante despre relatia lor. Si ce credeti? Asta nu e tot. Maria Ilioiu spune ca are un destin asemanator cu cel al Oanei Zavoranu.