Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar domiciliat in Blaj, dat in urmarire internaționala, va fi trimis in Austria unde este cercetat pentru mai multe furturi din locuințe. Curtea de Apel Alba Iulia a admis punerea in aplicare a mandatului european de arestare pe numele lui Ionel Moroianu, care, in lunile mai și august 2018, ar…

- Clienții de internet fix ai RCS&RDS, Telekom Romania, UPC, Nextgen, DCS și AKTA vor fi blocați permanent sa acceseze mai multe site-uri web cu filme piratate, dupa ce opt case internaționale de producție cinematografica au obținut luni o prima victorie in instanța. Politia a inchis un…

- La data de 26 octombrie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, sprijiniti de politistii din Blaj, l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Blaj, pe un tanar de 25 de ani, din municipiul Blaj, posesor al unui mandat european de…

- Vineri, 26 octombrie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, sprijiniti de politistii din Blaj, l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Blaj, pe un tanar de 25 de ani, din municipiul Blaj, posesor al unui mandat european de…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Blaj, cu mandat european de arestare pentru infractiuni comise in Austria, a fost prins de politistii din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a emis pe numele sau mandat de arestare preventiva pentru 15 zile, urmand sa fie demarate procedurile de predare a tanarului catre…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins actiunea civila a primarului orasului Teius, Mirel Halalai, initiata in contradictoriu cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) si care a avut la baza raportul emis in 2015 privind existenta unui posibil conflict de interese. Mirel Halalai nu are, insa, emotii cu…

- Andrei Pop, tanarul din Ciumbrud care a condus baut și a provocat un accident mortal pe o trecere de pietoni din Aiud, va executa 3 ani și 4 luni de inchisoare, potrivit deciziei pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia. ”Admite apelurile declarate de inculpatul Pop Andrei și partea civila D. C. A. prin…

- Doi barbați din București care au fost prinși in flagrant in timp ce au incercat in luna noiembrie, a anului 2017 sa inșele o batrana din Blaj prin „metoda accidentul”, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Alba Iulia. Ursache Valentin Florin și Zanfir George au…