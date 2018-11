Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani a fost primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a transmis ca Romania doreste sa contribuie la promovarea agendei europene comune, intr-un spirit constructiv si de consens. „Parlamentul European este un…

- ”Trecand la o analiza serioasa, Klaus Iohannis a avut un discurs corect. Se vede ca are in spate un consilier pe afaceri europene cu mare experiența și buna cunoaștere a dosarelor. Se vede și ca ministerul de linie iși face bine treaba. Articularea in acest cadru a unei viziuni pentru viitorul Europei…

- Parlamentul European (PE) apara statul de drept peste tot - in Polonia, in Romania sau in Italia, este angajamentul si "treaba" acestei institutii, a declarat presedintele PE, Antonio Tajani, in cadrul unui briefing de presa comun cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Europarlamentarul PSD Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, l-a atenționat pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, privind importanța Republicii Moldova ca parte a unei Uniuni Europene unite."Domnule Iohannis, nu ați vorbit rau! Aici, inainte…

- Presedintele Klaus Iohannis merge, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European, privind viitorul Uniunii Europene. Seful statului va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Prezenta presdintelui la Strasbourg vine la scurt timp dupa ce si premierul…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, in cadrul careia va rosti o alocuțiune in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE.In…