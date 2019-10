Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca parte vatamata intr-un dosar in care a depus o plangere in anul 2017 si in care sustine ca un procuror din DNA si alte persoane au "pus la cale" o declaratie falsa care sa o incrimineze intr-unul…

- In referatul cu propunere de arestare intocmit de procurorii antimafia apar date potrivit carora anchetatorii au suspiciuni ca liderii grupului infractional si-ar fi asigurat complicitatea unor persoane care fac parte din diferite autoritati locale (politie, primarie, asistenta sociala) care le-ar fi…

- Mai mulți copii și adolescenți de naționalitate germana, cu varste cuprinse intre 12 și 18 ani, au fost abuzati si tinuti in sclavie, in Maramures, de catre un grup infracțional care pretindea ca ii ajuta. Cateva dintre victime au incercat sa se sinucida.

- Aflata intr-un concediu, o turista a filmat zeci de copii forțați sa cerșeasca in Costinești. In prima zi de vacanța, ea a observat mai mulți copii desculți și murdari, care erau puși sa cerșeasca pe aleea pietonala din stațiune. In cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX”, turista a povestit mai pe…

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” a Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe desfașoara, și pe parcursul acestui an, diferite activitați culturale și educative la care participa copii, tineri și adulți. Preotul paroh Sebastian Parvu, in calitate de membru al Asociației „Așezamantul Social Sfantul…

- Un incident neobișnuit a fost consemnat intr-un sat din India. Noua oameni au fost arestați pentru ca au prins o femeie, au legat-o de un copac și au batut-o. Agresorii au vrut s-o pedepseasca astfel fiindca au crezut ca ea avea de gand sa fure copii din satul lor, a notat indiatoday.in. Incidentul…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

