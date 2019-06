Reamintim ca publicația ReporterIS.ro a scris miercuri ca Mihai Chirica este beneficiarul unei tranzacții imobiliare de 250.000 de euro facute pe numele copilului sau de 11 luni, reprezentat de bunica pensionara. Familia primarului a cumparat un teren de 836 mp in cartierul ieșean Sararie, la 100 m de Bolta Rece. Tranzacția s-a facut pe numele fiului sau, care la acea data avea 11 luni. Curator a fost mama primarului, de 74 de ani, și care are o pensie cumulata cu soțul sau de 500 de euro. Achizițiile imobiliare din ultimul deceniu ale lui Mihai Chirica se ridica la o valoare reala, in momentul…