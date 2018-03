Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa pentru concurenții Exatlon! Cosmin Cernat a facut un anunț care i-a bucurat foarte tare atat pe Faimoși, cat și pe Razboinici. Ambele echipe s-au bucurat de o noua proba, de aceasta data de cultura generala. Cel care caștiga se va bucura de un desert delicious, de asemenea iși va putea…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Un tanar a fost descoperit mort, duminica, pe o strada din Pitești. Martorii susțin ca barbatul a fost aruncat acolo dintr-o mașina. Surse din interiorul anchetei spun ca victima este angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand…

- Cozmin Gușa a raspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea „ilegala” a postului de televiziune Realitatea TV. Acționarul actual al canalului TV a declarat ca SOV a prezentat doar „jumatați de adevar” și lucrurile sunt mult mai complicate. De fapt, Vantu nu…

- Președintele Tribunalului Timiș a postat un nou mesaj dur pe pagina sa de Facebook. Judecatoarea Adriana Stoicescu vorbește despre problemele “majore” cu care se confrunta angajații din domeniul judiciar, cu referire la programul incarcat, bugetele reduse și lipsa de personal. “Minciuna ne sta alaturi.…

- Congresul PSD ar putea aduce surpriza anului: vom afla numele candidatului partidului la alegerile prezidentiale de anul viitor. Tot mai multe voci din partid spun ca miscarile de trupe de la varful formatiunii sunt menite tocmai sa cearna prezidentiabilii. Printre cei care au fost nominalizati…

- Vestea ca subofiterul Catalin Predescu și-a pus capat zilelor i-a șocat pe colegii sai, dar, mai ales pe rudele și apropiații lui, care nu iși explica ce l-a determinat sa ia aceasta decizie tragica. Toți cauta raspunsuri acum, iar la o intrebare deja au gasit unul. Cand și-au dat seama, multora nu…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un șofer de la Fan Courier face drifturi pe zapada, cu mașina firmei. Imaginile cu un șofer al firmei de curierat rapid au fost postate pe Facebook de un utilizator și au ajuns sa fie vizionate de mii de oamenii. Șoferul de la Fan Courier a fost filmat in timp ce facea derapaje controlate pe zapada,…

- Mihai Traistariu si-a anuntat fanii pe Facebook ca ia in calcul doua variante pentru viitor, una dintre ele fiind sa reprezinte alta țara la editia din 2019. CASTIGATOR EUROVISION 2018: Surpriza mare in finala din Romania VIDEO "M-am gandit mult și... pentru anul viitor am doua variante…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Cele mai noi și controversate relații din showbiz? Afla secrete, amanunte de culise și detalii nebanuite despre vedetele de top de la noi, intr-o noua emisiune Oana punct Roman, azi, de la ora 15.00, pe pagina de Facebook a revistei VIVA! Doua vești cu totul neașteptate in showbiz-ul romanesc, la inceputul…

- Luis Lazarus s-a amuzat pe pagina lui de Facebook, unde a inserat cateva randuri in care trage semnale de alarma! Și nu numai. Iar in final a adaugat și morala! ”Mare grija cu furatul mireselor! Avertisment ptr miri! Daca vedeti un saxofonist la nunta dublati paza miresei!!! Hahahaha!!! Mai fraților…

- Virgil Ianțu implinește astazi 47 de ani și sarbatorește in deplasare, tocmai la Roma. Prietenii i-au facut un cadou- surpriza: au mers acasa la el, cu noaptea-n cap și l-au luat pe sus la aeroport, intr-o excursie fulger la Roma. „Așa prieteni, așa cadou! La 07:00 am fost ridicat de acasa și dus cu…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Un accident grav a avut loc in Tulcea, un taximetrist intrand cu mașina in copac. In urma impactului, șoferul de taxi a ramas incarcerat in autoturism, informeaza romaniatv.net. Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru a-l scoate din mașina pe taximetrist. Șoferul, in varsta de 57 de ani,…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- UITUC… Vasluienii au simt civic, drept dovada si aceasta imagine. Vazand ca o masina are un geam lateral deschis, o vasluianca a luat o bucata de nailon si l-a acoperit. Apoi i-a facut o fotografie si a pus-o pe Facebook, ca postarea sa ajunga la propietar sau macar la cei care il cunosc. Aceasta a…

- USR anunța ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat intr-un interviu ca USR va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale. Acesta va fi stabilit in urma unui referendum intern.…

- Raluca Stramaturaru a reusit sa obțina cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani. Sportiva romanca a ocupat locul 7 la sanie la Jocurile de la PyeongChang, Coreea de Sud. Performanța onținuta de Raluca Stramaturaru face ca Romania sa fie a patra tara la sanie…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- Un barbat din Gugești a postat public vineri pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism. El striga de mai…

- Un filmulet postat de o buzoianca de la munte, in care un autoturism cu multi cai putere este tras cu boii, tinde sa devina viral pe internet. Prin clipul postat pe Facebook, pe care multi l-ar considera mai degraba comic, autoarea lui doreste de fapt sa atraga atentia asupra starii jalnice a drumurilor…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Surpriza neplacuta pentru soțul Oanei Roman! Marius Elisei și-a gasit mașina vandalizata in parcare. Tot mai des o mulțime de oameni se plang de astfel de incidente, mai ales in București.

- Adrian Beuca a fost cautat timp de doua zile de scafandri si pompieri in apele Lacului Ghioroc dupa ce, in seara de 30 ianuarie, a plonjat cu masina in apa rece ca gheata. Trupul sau a fost scos din apa abia joi dimineata. Pe pagina lui de Facebook, barbatul avea la poza de cover un motto socat. ,,Daca…

- In era in care tehnologia este la un nivel atat de avansat, oamenii sunt constant conectati la retelele de socializare. Oamenii isi doresc sa ii impresioneze pe ceilalti prin pozele lor de pe Instagram, Facebook si Twitter.

- Un dealer de automobile din Londra este dat in judecata de un magnat, dupa ce afaceristul a cumparat o mașina sport.Potrivit Daily Mail, multi-milionarul turc Tufan Kalman a spus in febriarie 2017 ca a platit 3.

- Un constanțean a vrut sa faca ceva deosebit pentru a ieși in evidența și a reușit. Nu chiar cum și-a dorit el, dar acum il știe toata lumea: a cazut cu mașina in mare dupa ce a incercat sa o conduca pe gheața subțire de la mal. Posesorul unui Peugeot a intrat cu mașina pe plaja Modern, din Constanța,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. "La 159 de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitati scolare cu gruprile…

- Masina personala a unui ofiter de Politie din Roman a fost incendiata in parcarea din fata blocului. Vestea i-a provocat satisfactie unui tanar care l-a amenintat pe politist ca-i va da foc.

- O familie a avut parte de o surpriza uriașa, dupa ce a angajat un fotograf pentru a face un album. Fotografiile primite au fost retușate atat de prost, incat oamenii au simțit nevoia sa le publice pe Facebook. Postarea a ajuns virala, internauții fiind extrem de amuzați de rezultatul ședinței foto.…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- Surpriza neplacuta pentru un sofer din capitala! Acesta s-a pomenit cu un copac peste masina parcata in curtea blocului in care locuieste. Incidentul a avut loc pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, iar la fata locului s-au deplasat mai multi muncitori pentru a taia definitiv arborele putred.…

- Fostul deputat PPDD Aurelian Mihai, care a fost implicat într-un accident rutier, când se îndrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul, are leziuni usoare, desi s-a rostogolit cu masina de patru ori între Buzau si Râmnicu Sarat. ”Trecuseram de Buzau.…

- Pe contul oficial de Facebook al nemților de la Bayern Munchen au aparut mesaje de mulțumire fața de suporterii de pe intreg globul pamantesc. Fiecare țara a fost luata in parte, iar pentru Romania mesajul nemților a fost scris in engleza și a sunat astfel: "Dragi fani ai echipei FC Bayern din Romania,…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii."Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au sosit. Este o perioada de regasire cu…

- Cadourile cu dulciuri pentru copiii Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol și pentru Gimnaziul de copii orfani din Bender au ajuns în cele din urma la destinație. Directorul adjunct al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol, Raisa Padureanu, a postat, acum câteva…

- Polițiștii Serviciului Rutier Brașov au constatat in data de 18 decembrie, in jurul orei 5.00, producerea unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 13. Un barbat de 45 ani, cetațean britanic, care a condus un autoturism…