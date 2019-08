Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a respins sâmbata sugestia presedintelui american Donald Trump ca Rusia sa fie reinvitata la reuniunile G7 (format din principalele tari industrializate ale lumii), sustinând ca în prezent exista si mai multe motive pentru a tine Moscova…

- Presedintele american Donald Trump a sosit sâmbata în Franta pentru un summit G7 ce se anunta tensionat si a carui desfasurare ar putea-o tulbura din nou, dupa ce vineri a lansat o noua serie de tweeturi de amenintare privind comertul international si taxarea gigantilor digitali americani…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…

- Conflictele militare si cele comerciale vor fi temele principale ale summitului G7, iar presedintele SUA Donald Trump pare sa insiste pentru readmiterea Rusiei in Grupul tarilor puternic industrializate, dar Germania, Franta si Marea Britanie conditioneaza acest lucru de rezolvarea crizei ucrainene,…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat marti in favoarea revenirii la G8 odata cu reintegrarea Rusiei, care a fost exclusa din grupul celor opt tari cele mai industrializate in 2014, marcand astfel o noua ruptura cu aliatii sai din G7, relateaza AFP. ''Este mai important sa fie Rusia. Multe…

- 'Atmosfera a fost constructiva', a comentat Abbas Araqchi, negociatorul-sef al Iranului in problema nucleara. 'Discutiile au fost bune. Nu pot spune ca am rezolvat totul, pot spune ca au fost multe implicatii', a declarat acesta. Aceasta reuniune de urgenta de la Viena, sediul Agentiei Internationale…