Summit 2019 Sibiu. Ce le-a transmis Iohannis celor din PNL

- Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. "Maine, capitala Europei va fi…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, joi, 9 mai a.c., la Sibiu, Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. La reuniunea organizata de Romania, stat care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene, vor mai participa Presedintele Consiliului…

- "PSD-ul, cu siguranta, va incerca prin toate mijloacele sa boicoteze acest referendum. O sa va spuna ca nu conteaza, ca sunt probleme tehnice. Nu conteaza. Nu conteaza ca se opune PSD. Conteaza ceea ce doriti voi, romanii, care mergeti la vot. Ati vazut ce legi fac pentru ei? Ati vazut cum vor sa…

- Pakistanul a anunțat ca s-a ințeles cu reprezentanții Romaniei pentru a trimite muncitori in țara noastra pana in 2020. Intr-un interviu acordat pentru Associated Press of Pakistan, Ministrul Resurselor Umane din aceasta țara a declarat ca a stabilit cu ambasadorul Romaniei in Pakistan, Niculaie Goia,…

- „Avem nevoie de o asanare și o recredibilizare a sistemului judiciar romanesc, dar soluția nu consta in organizarea unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din mai. Mutarea președintelui Klaus Iohannis, menita sa creasca zestrea PNL, se poate transforma cu ușurința intr-o sabie cu doua…

- Reacție dura a președintelui Klaus Iohannis dupa ordonanțele pe Justiție adoptate in ședința de Guvern de azi:Vezi și: SURSE - CEX PSD a votat miniștrii pentru Dezvoltare și Transporturi ”PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției și a statului de drept, impotriva Romaniei și…