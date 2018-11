Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 8 luni din momentul in care a ingrozit o tara intreaga dupa ce si-a ucis sotia si pe cei doi copii, suceveanul Florin Mircea Buliga, de 43 de ani, a venit cu noi explicatii. Barbatul care este trimis in judecata in stare de arest preventiv a vorbit in fata anchetatorilor despre acele ...

- Barbatul din Brașov care a șocat o țara intreaga dupa ce și-a ucis soția și cei doi copii, in luna martie curent, a fost condamnat la un an de inchisoare pentru consum de droguri, scrie mytex.ro.

- Emma Coronel Aispuro are 29 de ani și este soția celui mai periculos mafiot al momentului! Este vorba de celebrul Traficant de droguri, Joaquin Guzman, poreclit El Chapo. Acesta se afla intr-o inchisoare din America și iși pregatește procesul cu trei avocați. Soția lui pare se distreaza insa pe plaje,…

- Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au ajuns un cuplu nu doar foarte popular, ci și foarte iubit de o lume intreaga. Ei se afla acum intr-o vizita in Australia, unde le-au aratat tuturor cat de frumoasa și lipsita de protocoale este relația lor. Aflati in vizita in Australia, printul Harry si…

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- Soacra lui Mihai Caliman, cel care și-a macelarit soția in Marea Britanie, a facut declarații șocante. Marian Caliman a ucis-o pe soția sa, Faye Caliman, in varsta de 30 de ani, cu un cuțit. Femeia a fost injunghiata in fața, gat, stomac, spate și inima, spune mama tinerei britanice, Stella Williams.…

- Stefan Karl Stefansso, actorul care a dat viața personajului Robbie Rotten in filmul de animație “Lazy Town (n.r.: Orașelul Leneș”)” a murit la varsta de 43 de ani. Soția starului din Islanda a marturisit ca acesta s-a stins din viața din cauza temutului cancer, potrivit CNN. Stefan Karl Stefansson…