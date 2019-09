Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea de circulatie in actualul sens giratoriu de la iesirea din Aeroportul International Henri Coanda (AIHC) se va schimba de luni, 2 septembrie, urmand ca prioritate sa aiba autovehiculele care parasesc zona aeroportului, anunta vineri Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit…

- Pe festivalieri ii așteapta multa relaxare, muzica buna, activitați interesante și, desigur, evadarea din urban la Electroruga de Buzad, in perioada 30 august – 1 septembrie. Pe scenele de anul acesta vor urca: Technimatic, Rockwell, Black Sun Empire, Antwerp Gipsy Ska Orkestra, Cred ca sunt…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Șefa USR București, Roxana Wring, e o veche colaboratoare a Elenei Udrea. In 2012, pe cand Udrea era președintele PDL București, Wring a facut parte, alaturi de Turcescu și Videanu, din echipa care a desemnat persoana care a ocupat primul loc pe lista PDL pentru Consiliul General, scrie Mugur Ciuvica…

- Obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate inzestrarii Armatei sa se intoarca, intr-o masura cat mai mare, in economia romaneasca, sa contribuie la revigorarea industriei nationale de aparare, prin cooperare industriala si transfer tehnologic, a declarat, miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila,…

- Muzeul Civilizației Urbane din Brasov va invita, marți, 9 iulie, ora 18.00, la vernisajul expoziției intitualte Dantele calatoare / Dentelles en voyage. ,, Expoziția, organizata de Muzeul Manufacturilor de Dantela din Retournac, Franța, prezinta atat piese vechi din dantela, cat și piese contemporane,…

- Festivalul International de Folclor „Arcanul" de la Radauti, editia 2019, manifestare despre care se poate spune ca a intrat in traditia locala, va debuta vineri, 5 iulie, in cadrul actiunilor culturale dedicate Zilelor Municipiului Radauti, si va reuni o serie de spectacole in acest ...

- Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare, care cuprinde sarbatoarea de Rusalii, in zona Agenției de Incasare Fetești se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului mare de vehicule, CNAIR impreuna cu reprezentanții Poliției Rutiere anunța o serie de masuri de fluidizare a traficului.Astfel,…