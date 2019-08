Un polițist american a vrut sa ajute un conducator auto oprit pe autostrada și a descoperit ca șoferul pur și simplu se juca pe opt telefoane în același timp, arata Associated Press, noteaza Mediafax.



O fotografie data publicitații de Patrula de Poliție a Statului Washington arata pe locul pasagerului o placa de spuma pe care sunt plasate opt telefoane mobile pe care este rulat Pokemon.





#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed…