SUA: Shutdown-ul a costat economia 11 miliarde de dolari

- "Din pacate, tinand cont de ingrijorarile legate de securitate si daca serviciile statului nu isi reiau activitatea saptamana aceasta, va sugerez sa lucram impreuna pentru a gasi o alta data (...) sau sa luati in considerare sa prezentati in scris Congresului discursul dvs. privind Starea Uniunii",…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters. Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera…

- Actualul shutdown a doborit astfel recordul celui de 21 de zile din 1995-1996, din timpul președinției democratului Bill Clinton, declanșat in urma unei dispute cu republicanii privind taxele. Confruntarea dintre Trump și liderii democrații privind banii pentru construirea zidului la granița de sud…

- Blocajul care afecteaza de 21 de zile agentiile guvernamentale federale din Statele Unite, generat de disensiunile presedintelui Donald Trump cu opozitia democrata din Congres, a produs pierderi de 3,6 miliarde de dolari pentru economia americana, estimeaza agentia de evaluare S&P, potrivit mediafax.Citește…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…

- 'La multi ani tuturor, inclusiv celor plini de ura si mass-media Fake News', a scris liderul de la Casa Alba intr-un mesaj integral cu majuscule. '2019 va fi un an fantastic pentru toti cei care nu sufera de sindromul de tulburare Trump', a continuat el. Cat despre restul: 'calmati-va si bucurati-va…

- Președintele american Donald Trump susține planurile Pentagonului de a solicita Congresului suma de 750 miliarde de dolari pentru cheltuielile de aparare anul viitor, a declarat un oficial american duminica, realateaza Reuters.