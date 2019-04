Stiri pe aceeasi tema

- Momentul este exceptional, deoarece s-a ajuns la un acord privind retragerea tuturor trupelor straine aflate pe teritoriul afgan, poate cea mai importanta solicitare formulata de talibani drept pre-conditie absoluta pentru initierea oricarui proces de rezolvare a situatiei.

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu emisarii chinezi si rusi…

- Franta si Germania au anuntat marti dorinta lor de a crea o „Alianta pentru multilateralism” pentru a face contrapondere tentativelor de a rupe aceasta baza a ordinii internationale care guverneaza lumea cu incepere din 1945. „In fata riscurilor de deconstructie a edificiului nostru multilateral”, trebuie…

- Un grup de cercetatori uiguri din provincia Xinjiang din China au cerut țarilor musulmane sa puna presiune pe China pentru ca aceasta sa puna capat ,,razboiului cultural” împotriva compatrioților etnici ai academicienilor, informeaza Aljazeera. Potrivit unui raport…

- "Este o capcana acest asa-zis ajutor umanitar, ei fac un spectacol cu mancare putrezita și contaminata" Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a criticat, vineri, Statele Unite pentru "furtul" miliardelor de dolari, oferind in schimb "ajutoarele umanitare" "Este o capcana acest asa-zis ajutor umanitar,…

- Inamicii de ieri ai URSS, talibanii sunt astazi intampinati cu bunavointa la Moscova: Rusia isi impinge pionii in Afganistan datorita retragerii americane, in timp ce incearca sa joace rolul de mediator in conflictul aflat la portile sferei sale de influenta, comenteaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Guvernul de la Kabul trebuie sa fie inclus in discutiile dintre Statele Unite si talibani daca se doreste ca eforturile in vederea unui acord de pace sa reuseasca, a afirmat marti generalul american Joseph Votel, citat de AFP. Statele Unite, care discuta cu talibanii, repeta constant ca…