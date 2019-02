Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- New York Times a publicat o investigație in care scrie ca FBI ancheteaza legaturile lui Donald Trump cu Rusia timpul campaniei prezidentiale din 2016, iar ancheta politiei federale americane a fuzionat rapid cu cea deschisa de procurorul special Robert Mueller. Cotidianul american citeaza surse anonime…

- Potrivit purtatoarei de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, cei doi au analizat planurile pentru o retragere "coordonata" a trupelor americane din Siria si au reiterat ca "nu trebuie tolerata nicio alta folosire a armelor chimice" in aceasta tara. Pe 20 decembrie, Statele Unite au anuntat…

- Nancy Pelosi a fost aleasa joi presedinta a Camerei Reprezentantilor, in urma alegerilor de la mijlocul mandatului, din noiembrie 2018, marcand astfel o revenire istorica la conducerea celei de a treia cele mai importante institutii politice americane, relateaza AFP.Reprezentanta din San…

- "Statele Unite nu pot continua sa fie jandarmul lumii", a declarat el la baza aeriana Al-Asad, la circa 160 de kilometri vest de Bagdad. "Este nedrept cand aceasta greutate apasa numai asupra noastra, a Statelor Unite", a adaugat liderul de la Casa Alba. Citeste si Presedintele SUA, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca anchetatorii nu au descoperit nicio dovada de intelegere secreta cu Rusia, la o zi dupa o serie de dezvaluiri ale procurorului special Robert Mueller legate de o tentativa a unui rus de a-l ajuta pe magnat in campania sa prezidentiala din 2016,…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…