- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, condusa de democrati, a lansat luni o ampla ancheta in legatura cu presedintele Donald Trump, cerand unui numar de peste 80 de organizatii si persoane, printre care doi fii ai miliardarului, Eric si Donald Jr., si ginerele presedintelui,…

- Camera Reprezentantilor din Congresul american isi va exprima marti votul asupra unei rezolutii care urmareste sa anuleze decizia presedintelui Donald Trump de a declara stare de urgenta pentru a putea construi zidul de la granita cu Mexicul, a anuntat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor,…

- O delegatie a Camerei Reprezentantilor din SUA condusa de presedinta acestui for Nancy Pelosi a incercat marti sa-i linisteasca pe partenerii din NATO si Uniunea Europeana ca SUA raman un partener angajat, intr-un moment in care presedintele Donald Trump pune aceasta relatie sub semnul intrebarii,…

- Cu ocazia Micului Dejun cu Rugaciune Nationala, un eveniment cu o traditie de peste 60 de ani, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a promis joi credinciosilor ca nu ii va dezamagi, relateaza DPA. "Nu va voi dezamagi. Niciodata. Va pot spune asta", si-a inceput Trump discursul…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza Reuters, conform…

- Donald Trump a renuntat temporar, in urma unei avalanse de marturii sfasietoare si unei imense presiuni politice - la finantarea zidului sau la frontiera cu Mexicul si a pus capat celui mai indelungat "shutdown" din Istoria Statelor Unite, relateaza AFP.Supus unei presiuni puternice, Trump…

- Președintele american Donald Trump i-a anulat presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, un turneu in Belgia, Egipt și Afganistan in contextul blocajului bugetar, in contextul blocajului federal care a intrat in a 27-a zi, relateaza Reuters.