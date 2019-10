SUA: Hillary Clinton critică o candidată democrată, Tulsi Gabbard, 'favorită a ruşilor' Daca candidata invinsa in alegerile din 2016 nu da niciun nume, totul arata ca ea o vizeaza pe Tulsi Gabbard, aleasa democrata de Hawaii, care s-a lansat in cursa pentru Casa Alba. 'Cred ca ei au pus mana pe cineva care este in acest moment angrenat in alegerile primare democrate si vor ca ea sa fie candidata independenta', a declarat fostul secretar de stat, intervievata de David Plouffe in podcastul 'Campaign HQ' difuzat joi. 'Ea este favorita rusilor. Ei au numeroase site-uri si 'bots' si alte moduri de a o sustine pana aici', a spus ea in aceasta convorbire cu Plouffe, fost consilier… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

