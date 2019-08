Rusia nu a refuzat niciodata sa discute cu SUA despre Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a declarat duminica ministrul apararii rus Serghei Soigu, denuntand in acelasi timp faptul ca Statele Unite au cautat un pretext pentru a se retrage din Tratat pentru ca prevazusera cu aproape un an inainte de acest demers alocarea unor fonduri in buget pentru dezvoltarea rachetelor cu raza medie si scurta de actiune, potrivit agentiilor de presa RIA Novosti, TASS si EFE. "Nu am refuzat niciodata sa dialogam, am propus aceasta in intreaga perioada care s-a scurs din februarie pana in august.…