- Seful companiei ucrainene Naftogaz, Andri Kobolev, avertizeaza ca Rusia intenționeaza sa provoace o criza artificiala a gazelor în Ucraina, în cursul lunii ianuarie a anului viitor - potrivit redactiei ucrainene a postului de radio Vocea Americii. „Scopul rusilor este…

- Fostul actor de comedie a caștigat cu o majoritate covarșitoare, dupa o campanie cu mesaj anticorupție, dar și populism. Actorul și-a adus personajul in viața reala - a jucat ani la rand rolul unui om obișnuit care a ajuns președinte și s-a luat la lupta cu oligarhii. Daca sunteți curioși, puteți urmari…

- Vasili Hritak, seful SBU - principala agentie de informatii a Ucrainei - a declarat intr-o conferinta de presa la Kiev ca sapte membri ai acestui comando rus au fost arestati si inculpati, iar o a opta persoana a fost retinuta miercuri dimineata.Doi dintre membrii acestui grup sunt cetateni…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Masura ii vizeaza pe cei care au…

- Masura ii vizeaza pe cei care au avut un rol in atacurile rusesti asupra unor nave ucrainene in stramtoarea Kerci de la Marea Neagra, in anexarea Crimeii de catre Rusia in 2014 si sustinerea oferita de Rusia in organizarea de alegeri in estul separatist al Ucrainei."Statele Unite si partenerii…

- ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut…

- Romania, alaturi de noua state europene, plus Canada, promit ca nu vor uita de peninsula Crimeea si vor continua sa condamne agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Si departamentul de stat al SUA a transmis mesaj dur la adresa Moscovei, la 5 ani de la anexarea Crimeii.