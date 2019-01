Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Robert Zemeckis si actrita Anne Hathaway au semnat un acord cu studioul Warner Bros. pentru a filma o noua versiune la 'The Witches' ('Vrajitoarele'), popularul film din 1990 cu Anjelica Houston ca protagonista, potrivit publicatiei Variety citata joi de EFE. Anne Hathaway…

- Skoda se pregateste de cea mai importanta lansare din acest an, noua generatie a modelului Octavia. Noua versiune a celui mai bine vandut model din grup va fi lansata in aceasta toamna, la Salonul Auto de la Frankfurt. Conform Carscoops, design-ul noii Skoda Octavia va fi modificat…

- Spectacole pe scena Operei Naționale Romane din Timișoara in ianuarie Duminica, 6 ianuarie 2019, ora: 17.00 LILIACUL de Johann Strauss Spectacol de opereta interpretat in limba romana. Luni, 7 ianuarie 2019, ora: 19.00 Disney: BEAUTY AND THE BEAST (FRUMOASA ȘI BESTIA) de Alan Menken Musical interpretat…

- O versiune moderna a serialului "Beverly Hills 90210", unul dintre cele mai indragite productii de pe micile ecrane din anii '90, ar fi in pregatire la Hollywood, dupa 3 decenii de la debutul serialului TV, potrivit tmz.com.

- Jodie Foster va regiza, va juca si va produce o noua versiune a filmului islandez ''Woman at War'', potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat marti de EFE. Filmul original, realizat de Benedikt Erlingsson, a fost selectionat de Islanda pentru a participa anul viitor la Oscar.…

- Daca discutiile ajung la bun sfarsit, Tom Hanks se va alatura proiectului pe care il va realiza cineastul britanic Paul King, care a regizat deja ‘Paddington’ (2014) si ‘Paddington 2’ (2017). Adaptare a cartii pentru copii a scriitorului italian Carlo Collodi,…

- Studioul Disney, prin intermediul companiei de productie Lucasfilm, a anuntat ca renunta la proiectul sau privind realizarea unui film din universul 'Star Wars' avandu-l pe personajul Boba Fett in prim-plan, informeaza blogul de specialitate Deadline, citat luni de EFE. Studioul, dupa esecul…

- Actorul spaniol Oscar Jaenada s-a alaturat distributiei filmului 'Rambo 5', in care mai joaca compatriotii sai, Paz Vega si Sergio Peris-Mencheta, informeaza blogul Deadline, citat miercuri de EFE. In 'Rambo 5: Last Blood', protagonistul, veteranul razboiului din Vietnam John Rambo,…