- Serviciul de Telecomunicații Speciale iese din nou la rampa. Prin intermediul Biroului de Presa, STS transmite date de ultima ora cu apelurile la 112.Vezi și: Variantele pentru șefia Poliției Romane. Doi chestori cunoscuți in carți pentru a prelua conducerea IGPR in plin cutremur generat de…

- Anul acesta, pentru prima data de la infiintarea Serviciului de urgenta 112, numarul de apeluri non-urgente a scazut sub 50%. De la inceputul lui 2019, pana in iulie, 2.989.280 dintre cele 5.715.753 de apeluri au fost urgente.

- Ministrul interimar de Interne anunța o prima masura in urma cazului scandalos de la Caracal. Mai exact, sistemul de urgenta 112 va trece, de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale, la Ministerul de Interne.

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a propus modificarea legislației pentru a fi imbunatațit modul de funcționare a sistemului 112 in așa fel incat oamenii care apeleaza sistemul unic de urgența sa poata fi localizați cu precizie de autoritați, in contextul tragediei produse in Caracal. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca in aceasta seara vom vedea primele rezultate oficiale ale anchetei aflate in curs la Caracal, ministrul Nicolae Moga urmand sa prezinte un raport detaliat al celor intamplate. Dancila ii cere presedintelui Iohannis sa mute sedinta CSAT de marti pentru luni si sa-l…

- In urma cu doi ani, CSAT aproba numirea generalului-maior ing. Ionel-Sorinel Vasilca in functia de sef al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), institutie implicata azi in tragedia de la Craiova. Vasilca i-a locul lui Marcel Opris, care a condus STS timp de 12 ani.

- Mariana Pop, purtatorul de cuvant al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a afirmat, intr-o declarație de presa susținuta vineri seara, ca Serviciul a respectat toate procedurile in cazul celor trei apeluri primite de la Alexandra Maceșan. Pop a precizat ca apelurile la 112 au fost transferate catre…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare se alatura demersului de interes public care vine in sprijinul nemijlocit al cetateanului, in vederea promovarii Aplicatiei „APEL 112”. “In acest sens, va transmitem ca, la data de 15 februarie 2019, Serviciul de Telecomunicatii Speciale…