- Deputații PNL solicita chemarea ministrului Comunicațiilor și Societații Informaționale, Alexandru Petrescu, la ora Guvernului din Camera Deputaților pentru a dezbate pe tema strategiei rețelelor de tip 5G din Romania și lipsa de transparența și comunicare a Ministerului pe acest subiect, anunța…

- Decizia a fost luata, marti, la solicitarea grupului liberal.Conform cererii liberalilor, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale este invitat pe tema: "Strategia 5G - principalele vulnerabilitati pentru Romania in acest domeniu, lipsa de transparenta si comunicare a ministerului,…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, va efectua in perioada 5-7 august o vizita in Statele Unite ale Americii pentru discutii aplicate pe marginea dezvoltarii sectorului comunicatiilor, a intensificarii cooperarii internationale in domeniul tehnologiei informatiei,…

- Calendarul de adoptare a tehnologiilor 5G in Romania va fi respectat, iar licitatia efectiva va avea loc la sfarsitul anului 2019, a afirmat, vineri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. "Ieri (joi, 20 iunie 2019, n.r.) am adoptat Strategia pentru 5G, un document…

- Ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, anunta ca s-a adoptat in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. "Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor tehnologii de comunicatii in economie si societate", precizeaza…