- Conform datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), jumatate din bugetul alocat in acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de inscriere. Spre exemplu,…

- * Consiliul Uniunii Europene a numit marti in functie un nou membru la Curtea de Conturi Europeana (ECA): vicepremierul Romaniei, Viorel Stefan, care il va inlocui pe George Pufan, al carui mandat urmeaza sa expire, se arata intr-un comunicat al institutiei. * Constructorii Autostrazii Ploiesti-Brasov…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat placut surprins dupa o vizita neanuntata efectuata vineri pe santierul autostrazii Lugoj-Deva, estimand ca lucrarile vor fi finalizate la termen, si a anuntat ca astfel de controale inopinate se vor inmulti, potrivit unei postari pe pagina sa de…

- STIRILE SERII * Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul…

- STIRILE SERII * Banca Nationala a Romaniei face un apel catre toti cei care abordeaza subiecte legate de rezerva internationala a Romaniei sa consulte documentele oficiale al bancii, arata purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu, care afirma, in context, ca acuzatiile europarlamentarului…

- * Consiliul Concurentei a declansat o investigatie sectoriala pe piata serviciilor de inscriere a avizelor de ipoteca sau a altor garantii reale mobiliare in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM (fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare), informeaza institutia printr-un…

- * Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Parlament. * Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi…