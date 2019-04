Sticle de plastic contra bilete pe mijloacele de transport. Primăria care promovează reciclarea Primele trei masini de reciclare au inceput sa functioneze intr-o statie de metrou, unde pot fi introduse cutii de bauturi racoritoare si sticle din plastic de diferite dimensiuni. Pentru 20 de cutii se primeste un credit in valoare de 80 centi de euro, pretul unei singure calatorii. Consumatorii pot introduce sticle din plastic si cutii din metal in acelasi aparat in care isi incarca si abonamentul de transport ce poate fi folosit pe autobuz, metrou, sau tramvai in orasul Istanbul. Cu cat sunt introduse mai multe sticle sau cutii cu atat creditul primit va fi mai mare pentru a putea fi incarcata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa semnta de deputați ai opoziției, cat și ai puterii este motivata de faptul ca Romania are doar 300 de librarii la o populație de 19 milioane, iar romanii sunt ultimii la numarul de carți citite pe cap de locuitor din Uniunea Europeana. In media, doar 3 euro cheltuie fiecare roman pentru…

- Autoritatea australiana pentru aviație (CASA) a aprobat Proiectul "Wing" al companiei Alphabet, care presupune utilizarea dronelor pentru livrarea de hrana, bauturi și medicamente, potrivit The Guardian. Prima afacere de livrare prin drone a primit autorizația de a activa în…

- Un nou proiect de lege ar putea obliga instituțiile publice din România sa se asigure ca 10% dintre mașinile lor sunt electrice. Inițiativa îi aparține președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și prevede un preț maxim pentru fiecare unitate ecologica achiziționata. …

- Parlamentul European INTERZICE oficial obiectele de unica folosinta din plastic. Masura va intra in vigoare in 2021. Parlamentul European a votat miercuri interzicerea la nivel european a obiectelor de unica folosinta din plastic, cum ar fi paiele, tacamurile si betisoarele pentru curatarea urechilor,…

- ​Autoritatile turce au respins acreditarile de presa ale unui jurnalist freelancer care relata pentru postul de radio public german Norddeutscher Rundfunk (NDR), dupa ce alte doua companii media din Germania au anuntat vineri ca jurnalistii lor nu au primit acreditari, informeaza duminica agenția germana…

- Autoritațile turce suspecteaza ca trupul neinsufletit al lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, a fost incinerat intr-un cuptor amplasat in gradina consulatului. Poliția a descoperit in subteran un cuptor ce poate genera o temperatura…

- Autoritatile turce au impiedicat luni deputati ai opozitiei prokurde sa marsaluiasca la Istanbul in semn de solidaritate cu o parlamentara aflata in greva foamei pentru a denunta conditiile de detentie ale unui lider de gherila kurd.

- Autoritatile turce au lansat vineri o vasta operatiune impotriva unor site-uri ilegale de pariuri online, indeosebi in ce priveste meciurile de fotbal, emitand mandate de arestare in cazul a aproximativ 400 de persoane, potrivit politiei din Istanbul, relateaza AFP, titreaza Agerpres. Avand la dispozitie…