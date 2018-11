Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și-au exprimat dezamagirea fața de decizia autoritaților ungare de a extrada in Rusia doi cetațeni ruși suspectați de comerț ilegal de arme. Dupa cum se menționeaza intr-o declarație emisa marți de Departamentul de Stat, Washingtonul s-a adresat autoritaților ungare cu cereri de extradare…

- Ambasadorul demisionar al Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a declarat joi ca Rusia vrea sa ridice sanctiunile impuse Coreei de Nord, lucru care nu va fi permis de Administratia de la Washington, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca ar putea trimite pana la 15.000 de militari la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranti latino-americani. "In ceea ce priveste grupul, armata noastra este pregatita. Vom putea trimite…

- Oficialii din Rusia si Statele Unite au discutat despre posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala la Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, citat de Reuters.

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Statele Unite nu au avut nicio realizare in cadrul apariției la Adunarea Generala ONU din New York, insultandu-l pe președintele american Donald Trump, relateaza Reuters preluata de mediafax. „Americanii nu au avut nicio realizare in cadrul…

- Armata rusa a anuntat duminica ca doua avioane de lupta F-15 din SUA au lansat sambata bombe cu fosfor asupra provinciei Deir al-Zor din Siria, au transmis agentiile de stiri TASS si RIA, potrivit Reuters.

- Statele Unite isi intimideaza chiar si proprii sai aliati, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara si Washington privind detentia unui pastor crestin american, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.