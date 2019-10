Stiri pe aceeasi tema

- • SCM Gloria Buzau –Știința Baia Mare 3-48 (3-24) Partidele impotriva campioanei Știința Baia Mare continua sa reprezinte adevarate coșmaruri pentru rugbiștii Gloriei. Și ultima confruntare, din Parcul Tineretului, de la sfarșitul saptamanii trecute, a avut același deznodamant previzibil, o victorie…

- • SCM Gloria Buzau – Corona Brașov, astazi, de la ora 18,00 Examen extrem de greu pentru handbalistele Gloriei, in aceasta seara, in primul meci din etapa a șaptea, desfașurat in devans (restul etapei are loc sambata). La Sala Sporturilor sosește lidera Ligii Naționale, Corona Brașov, formație care,…

- HC Zalau – SCM Gloria Buzau 27-24 (14-11) La reluarea campionatului, dupa doua saptamani de pauza cauzata de meciurile echipei naționale cu Ungaria și Feroe, Gloria era pregatita sa reinnoade șirul victoriilor in Liga Naționala. Buzoiencele veneau dupa trei succese la rand, cu Craiova, Rapid și Bistrița,…

- Rapid București – SCM Gloria Buzau 27-31 (14-13) Punctaj maxim pentru handbalistele Gloriei in saptamana ce a trecut, dupa a doua victorie la rand in patru zile. Dupa ce a pus la respect Craiova, la Sala Sporturilor, elevele lui Ovidiu Mihaila și Romeo Ilie au evoluat sambata pe terenul ultimei clasate,…

- Dupa Steaua, și CSM București s-a retras din Divizia A1 la volei masculin. Acest lucru a facut ca primul eșalon valoric al voleiului masculin romanesc, acolo unde va evolua și SCM Gloria Buzau, sa ramana cu doar zece echipe. Din aceasta cauza, a fost nevoie de o noua tragere la sorți a programului competițional,…

- CSM București s-a retras din Divizia A1 la volei masculin, astfel ca s-a facut o noua tragere la sorți pentru a stabili țintarul turului. Unirea Dej va intalni Campia Turzii in prima etapa. Prima etapa a noului campionat va avea loc pe 12 octombrie. Turul se va incheia pe 14 decembrie, in timp ce returul…

- • SCM Gloria Buzau – Universitatea Cluj 32-22 (16-9) Debut de sezon de vis pentru handbalistele Gloriei in noul campionat. In primul meci din ediția 2019-2020 a Ligii Florilor, noua echipa buzoiana alcatuita in aceasta vara a intalnit-o, la Sala Sporturilor, pe Universitatea Cluj. Meciul a mai consemnat…

- Ripensia Timișoara – Gloria Buzau, sambata, de la ora 11,00 Prima deplasare a sezonului aduce Gloriei un adversar istoric, una dintre mai vechi echipe din fotbalul romanesc. Sambata, in a doua etapa a campionatului, fotbaliștii din Crang o intalnesc, la Timișoara, pe Ripensia, primul club de fotbal…