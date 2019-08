Directoratul de Comunicații și Tehnologia Informației al SRI și Banca Naționala a Romaniei sunt principalii clienți de stat direcți ai Oracle Romania SRL, potrivit Profit.ro. In ultimii 10 ani, respectiv intre 2009 și 2018, Oracle Romania și-a adjudecat contracte de achiziții publice in valoare totala de circa 35,7 milioane lei. Din aceasta suma, cam 43% (15,25 The post SRI a fost principalul client al Oracle Romania (presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .