Sport Arena Streetball Tour 2019 ia startul la ParkLake Shopping Center Pe ritmul muzicii si al mingii de baschet driblate cu intensitate, atat jucatorii cat si spectatorii vor avea parte de un week-end plin de actiune in ParkLake Shopping Center. Piesa “3×3” va fi lansata in mod oficial in cadrul evenimentului Superbet 3×3 Challenge, sambata dupa-amiaza in ParkLake, atunci cand Junkyard si Electric Brother vor interpreta live, in premiera absoluta, melodia care a fost compusa special pentru evenimentele Sport Arena Streetball si care va deveni sound-ul oficial al sezonului 2019. Meciul celebritatilor,…