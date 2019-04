Stiri pe aceeasi tema

- Echipele clasate pe locurile doi si trei in clasamentul seriei A din Divizia A de handbal feminin, CSU Neptun Constanta si HCF Piatra Neamt, s au intalnit astazi pe litoral, in etapa a 19 a a campionatului.Victoria le a apartinut gazdelor cu 32 23 20 9 . Echipa constanteana s a calificat la turneul…

- Italo Ferreira a castigat prima etapa a campionatului mondial de surfing, desfasurata in statul Queensland din nord-estul Australiei. Sportivul brazilian l-a devansat pe americanul Kolohe Andino."A fost o cursa foarte buna. Multumesc tuturor pentru sustinere.

- AHC Dobrogea Sud si SCM Politehnica Timisoara au obtinut victorii clare in meciurile jucate miercuri pe teren propriu, in etapa a 26-a a Ligii Nationale de handbal masculin, ultima a sezonului regulat. AHC Dobrogea Sud, care a terminat sezonul regulat pe primul loc, a dispus de AHC Potaissa…

- Denny Hamlin a obtinut victoria in etapa a saptea a sezonului de NASCAR, desfasurata in orasul Fort Worth din statul Texas.Acesta a fortat decisiv in ultimele 12 tururi si a reusit sa-l depaseasca pe Austin Dillon. El a fost urmat de Clint Bowyer si Daniel Suarez.

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a câstigat, luni, Heart Award (Premiul Inimii), dupa evolutia sa remarcabila din meciul cu Cehia, din primul tur al Fed Cup, potrivit site-ului oficial al competitiei, citat de Agerpres.Halep le-a avut contracandidate, în…

- Kyle Busch a caștigat etapa a opta a sezonului din NASCAR, desfașurata pe traseul din orașul Fontana, statul California. Pilotul american a caștigat a 200-a cursa din cariera. Busch i-a devansat pe Joey Logano și pe Brad Keselowski, care au completat podiumul.

- Lewis Hamilton tinteste victoria la prima cursa a sezonului de Formula 1.Pilotul britanic al echipei Mercedes, cvintuplu campion mondial, a obtinut primul pole position al sezonului. Campionul mondial en titre a fost cel mai rapid in sesiunea de calificari a Marelui Premiu al Australiei .

- Spectacol in etapa a 5-a a Campionatului Mondial de Ice Cross Downhill, care s-a desfasurat in orasul finlandez Jyvaskyla. Kyle Croxall a obtinut o victorie dramatica pe pista ce are o lungime de 630 de metri.