- Bilanț meritoriu pentru CS „Dan Botezatu” Bacau in Muntenegru, acolo unde, recent, s-au derulat Europenele de karate SKDUN și Cupa Europeana pentru Kohai. La Bar, gazda celor doua competiții, s-au reunit la start 790 de sportivi din 21 de țari. Gruparea bacauana antrenata de Ionuț Cașeru s-a prezentat…

- Bacauanii au primit cu bucurie deschiderea primului magazin Mega Image din oraș, unitate care este situata in zona Orizont, pe str. Marașești nr 104. Supermarketul Mega Image Marașești, cu o suprafața de 350 de metri patrați, este primul deschis in Bacau urmand ca in anul 2019 sa se inaugureze alte…

- Actorii Corina Danila, Silviu Biriș, Doina Antohi și Ștefan Ruxanda, de la Teatrul Elisabeta din București vin, miercuri, 17 aprilie, de la ora 19,00, in sala Cinema Capitol, instituție administrata de Biblioteca Municipala Radu Rosetti, sa arate pe viu un nou model de… casnicie liniștita. ,,O casnicie…

- Urmare a unei sesizari primita de Comisariatul Judetean Bacau al Garzii Nationale de Mediu din partea unui grup de pescari, care semnalau ca, in data de 04.03.2019, au surprins un cetatean ce descarca, dintr-un autoturism, anvelope uzate si namol rezultat din activitatea de vulcanizare si spalatorie…

- Blocul “NATO” de pe strada Tudor Vladimirescu din Buhuși a fost demolat și va fi transformat in spațiu verde. Imobilul a fost ocupat, la inceputul anilor ’90, de familii de romi, care l-au distrus. Video: Buhusi.net Articolul A fost demolat blocul NATO din Buhuși [VIDEO] apare prima data in Deșteptarea-…

- Inregistrarea ca persoana fizica autorizata (PFA) este una dintre cele mai facile și accesibile modalitați prin intermediul careia un antreprenor poate desfașura o activitate economica. Cu toate ca alegerea unei forme de organizare potrivite pentru a incepe o afacere profitabila este dificila pentru…

- Peste 400 de bacauani s-au intalnit sambata dupa-amiaza cu realizatorul emisiunii de televiziune „Starea Nației”, Dragoș Patraru. Intalnirea, pusa la cale de Fedrația Tinerilor din Bacau, a avut loc la Central Plaza Medical Mall – Universul Sanatații Sf. Spiridon și a durat aproximativ patru ore. Intrevederea…

- Filiala Regionala Bacau-Neamț a Uniunii Arhitecților din Romania, in parteneriat cu CREART – Centrul de Creație, Arta și Tradiție a municipiului București, au hotarat itinerarea expoziției “ Arhitectura Centenarului” și in Municipiul Bacau, transferand-o de la Muzeul Mitropolitan din Iași. Acest proiect – expozitia “…