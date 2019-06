Spania: Incendiu de pădure în Catalonia Sute de pompieri au fost mobilizati miercuri pentru a lupta impotriva unui incendiu de padure in Catalonia (nord-estul Spaniei) care a devastat 3.500 de hectare de teren pe fondul vanturilor violente si caniculei, a anuntat guvernul regional intr-un comunicat, transmite AFP. Incendiul, care a izbucnit la orele 14.30 (12.30 GMT) pe teritoriul comunei Torre del Espanol, a dus la evacuarea a peste 20 de persoane si inchiderea mai multor drumuri. Pompierii erau ajutati de 15 avioane de stins incendii in lupta impotriva flacarilor, care s-au propagat rapid din cauza vanturilor violente si a temperaturii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

