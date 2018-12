Stiri pe aceeasi tema

- Protejat de un important dispozitiv de politie, guvernul spaniol condus de Pedro Sanchez s-a reunit vineri la Barcelona pentru un Consiliu de Ministri considerat o 'provocare' de catre separatisti si marcat de confruntari intre politie si militantii radicali, relateaza AFP. 'Am venit aici…

- Regele Spaniei Felipe al VI-lea a indemnat joi, cu ocazia marcarii a 40 de ani de la adoptarea Constitutiei, la apararea ”spiritului de integrare” al acestui text fondator ce garanteaza ”unitatea” tarii, care se confrunta cu provocarea separatista in Catalonia, relateaza AFP. Constitutia spaniola…

- O persoana si-a pierdut viata si 49 au fost ranite, dintre care cinci grav, dupa ce un tren de navetisti a deraiat marti in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, ca urmare a unei alunecari de teren dupa ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Catalonia, potrivit ultimului bilant…

- Un tren a deraiat in Spania, in apropiere de Barcelona, iar in urma accidentului o persoana a murit. Garnitura ar fi sarit de pe șine din cauza unei alunecari de teren.Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies…

- Guvernul spaniol si-a anuntat marti intentia de a propune interzicerea vanzarii de autovehicule cu motoare pe benzina si motorina incepand din anul 2040, in cadrul unei viitoare legi cu privire la tranzitia energetica care vizeaza 'decarbonizarea' economiei pana in 2050. Guvernul condus de…

- Guvernul condus de Pedro Sanchez, constituit in urma cu cinci luni, intentioneaza sa interzica "incepand din 2040, inmatricularea si vanzarea in Spania a vehiculelor aflate la originea emisiilor directe de CO2", precum autoturismele diesel si pe baza de benzina, se arata intr-o varianta de lucru…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua. Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un 'tweet' 'La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- Parchetul spaniol a cerut vineri pedepse intre sapte si 25 de ani de inchisoare impotriva a 12 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie anul trecut, informeaza AFP. Cea mai drastica pedeapsa, de 25 de ani, a fost ceruta pentru rebeliune si deturnare de…